11/11 في بريطانيا.. وقفة للجالية المصرية: «إحنا فداء لمصر ورئيسها»

رسالة تأييد أرسلتها الجالية المصرية ببريطانيا، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضامنا مع الشعب المصري في مواجهة مخططات الجماعة الإرهابية، ومحاولتها زعزعة الاستقرار فى مصر.

ونظم أبناء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، وقفة شارك فيها المئات حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وهتفوا بشعارات تضامنية مع القيادة السياسية، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات ترفض كل محاولات الإفراج عن علاء عبد الفتاح، مشيرين إلى أنه «سجين جنائي»، كما حملوا لافتات بها تغريدات لعلاء عبد الفتاح، حرض خلالها على قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقالت إحدى المشاركات فى الوقفة، إنهم يهنئون الرئيس السيسي على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ، وهو التنظيم الذي وجه ضربة قاضية لكل دعاة الفوضى، مؤكدة أن وقفتهم تمثل رسالة لشهداء مصر، بأن أرواحكم مع كل المصريين في كل مكان بالعالم، لأنه بدون تضحياتهم، لم يكن لمصر أن تحقق كل هذا النجاح.

وقالت المشاركة في الوقفة، إن كل المصريين في الخارج، هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصري، في مواجهة كل مخططات الفوضى، التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تعاني من إفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادي للوقوف معهم، وقالت: «أحنا مصريين مش بنتأجر».

وعبرت المشاركة المصرية، عن شكرها ودعمها للنائب عمرو درويش، ووجهت له رسالة «من هنا من إنجلترا نقول له شكراً، أنت رجل وطني محترم بكل المقاييس».