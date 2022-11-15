وزيرة التضامن تشهد توقيع إعلان الفرافرة «مركز آمن غذائيا» بالوادي الجديد

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع عقد شراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصري لإعلان مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجيدد، «مركز آمن غذائيًا» بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 80 مليون جنيه مصري ضمن مشروعات المشروع القومي حياة كريمة بالمركز.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ Cop27 المنعقد حاليا بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

إعلان مركز الفرافرة مركز آمن غذائيًا

وقال الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن مشروع إعلان مركز الفرافرة «مركز آمن غذائيًا» سيتم تنفيذه لأول مرة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتعميم وتكرار التجربة بكافة المراكز بنطاق مشروع حياة كريمة في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف «الزملوط» في بيان صحفي، أن بنك الطعام يطبق كافة حزم تدخلاته من حماية اجتماعية وخدمات وتمكين للمزارعين والمنتجين بالمركز في إطار خدمات برنامج «حياة كريمة» الذي يجرى تطبيقه في مركز الفرافرة.