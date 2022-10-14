وصول 58 سريرا جديدا لدعم مستشفى الفرافرة المركزي في الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول دعم وزارة الصحة والسكان لمستشفى الفرافرة المركزي بعدد 58 سرير بمشتملاته، في إطار التنسيق المشترك عقب زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للمحافظة، لدعم المنظومة الصحية بالفرافرة وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وصول جميع التجهيزات غير الطبية اللازمة للمستشفى خلال شهرين

قال محافظ الوادي الجديد، إلى أنه جرى الاتفاق على وصول جميع التجهيزات غير الطبية اللازمة للمستشفى خلال شهرين، فضلاً عن تكثيف دفع القوافل الطبية للمركز والتوسع في وحدات العلاج عن بُعد وخاصة بالتخصصات الحرجة والنادرة تيسيرًا على أهالي المركز.

وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة المستشفى والتعاقد مع الأطباء في كافة التخصصات الطبية لمحاولة سد العجز في تلك المنطقة النائية، وهو ما يدعم ذلك من خلال تحقيق التوازن في التخصصات الناقصة وغير الموجودة.

وأضاف أن «حياة كريمة»، تدعم المنطقة بالقوافل الطبية المتخصصة بصفة مستمرة ضمن المبادرة الرئاسية التي تساهم في حل مشكلة سد فجوة التخصصات الطبية وما يتبعها من مشكلات داخل مستشفى الفرافرة المركزي بالمحافظة.