المركز القومي للبحوث يحذر كبار السن من العادات الغذائية الخاطئة

حددت الدكتورة سحر العقبي، أستاذ التغذية والكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث، العادات الغذائية الخاطئة والطريقة المثلى لتصحيحها، موضحة أن الإنسان يكتسبها من البيئة المحيطة ممثلة في الأسرة أو المجتمع ككل، والتي إذا استمرت لفترات طويلة تصبح نمطا للحياة بشكل دائم، وقد تؤثر بصورة مباشرة على الصحة إذا لم تعدل.

الممارسات الغذائية الخاطئة تؤدي إلى السمنة

وأضافت الدكتورة سحر العقبي، في تقرير لها، أن اكتساب هذه العادات تبدأ من مرحلة الطفولة التي قد تستمر حتى سن متأخرة، ويمتد تأثيرها على صحة الإنسان في الكبر، موضحة أن أهم الممارسات الخاطئة التي يجب تعديلها هي تلك التي تؤثر على صحة المراهقين، إذ أنهم في مرحلة نمو بدني سريع، وحاجة للتغذية السليمة، والابتعاد عن الممارسات الغذائية الخاطئة التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى السمنة أو على العكس إلى النحافة الشديدة أو إلى سوء التغذية.

وأكدت أن المرأة من أهم الفئات في الأسرة التي يجب عليها الالتزام بالعادات الغذائية السليمة والابتعاد عن الممارسات الغذائية الخاطئة خاصة في فترة المراهقة والحمل والرضاعة للحفاظ على صحتها وأبنائها، ومن أهم الفئات التي يجب الاعتناء بها داخل الأسرة هم المسنين الذين يعانون من نقص بعض المغذيات التي قد تؤدى إلى تعرضهم لنقص المناعة وللأمراض المزمنة.

التوافق العضلي العصبي مهم جدا ليتمكن الإنسان من التحرك

من جانبها، حدد الدكتور أحمد جابر النهري، باحث واستشاري العلاج الطبيعي بمركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، الممارسات الخاطئة المؤثرة على الجهاز الحركي للمرأة والأسرة والوقاية منها، موضحا أن الجهاز الحركي يتكون من الكتلة العظمية والعضلية والعصبية، ويجرى التحكم مركزيا عن طريق المخ.

وأضاف «النهري» في تقرير له، أن التوافق العضلي العصبي يعتبر مهم جدا ليتمكن الإنسان من التحرك بشكل متناسق ومتزن دون مشكلات ويتأثر هذا الجهاز الحيوي بعدة عوامل، منها على سبيل المثال تشوهات خلقية في العظام، أو الجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر والموبايل والوقوف لفترات بشكل خاطئ وأيضا عدم التحرك لفترات نتيجة إصابة أدت لعدم الحركة، وأيضا التنفس بشكل خاطئ والحالة النفسية لها بالغ الأثر على هذا الجهاز الحيوي ويتأثر أيضا بهشاشة العظام وضعف العضلات والأعصاب عند التقدم في السن خاصة في السيدات.

وأكد الدكتور أحمد جابر النهري، أن صلابة وثبات هذا الجهاز الحيوي يعتبر أمرا مهما للتحرك جيدا وعدم الشعور بألم وزيادة قدرته على تحمل الأحمال والحفاظ على الأوضاع والحركة بشكل جيد، موضحا أن العلاج الطبيعي له دور مهم في تأهيل هذا الجهاز الحيوي عند ضعفه بوضع البرامج المناسبة لكل حالة على حدى بعد تقيمها.