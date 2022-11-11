«العلاج الطبيعي» تحذر من التعامل مع «طبيب مزيف» في الإسماعيلية

حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع شخص يدعى محمـد علـي حلمـي محمد، موضحة أن المذكور يحمـل تـرخيص مزاولـة مـهنـة مزور رقــــم 14279 بتاريخ 14-2-2017، مدعيا الحصول على بكالوريوس علاج طبيعي من جامعة القاهرة، وكارنيه نقابة مزور.

الحرب على الدخلاء

وأوضحت النقابة، أن ذلك يأتي في ضوء الحرب على الدخلاء والأدعياء لمهنة العلاج الطبيعي، مؤكدة في بيان لها منذ قليل أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي لا يوجـد لـهـا نقابة فرعيـة بمحافظة الاسماعيلية.

وأكدت أنه بالكشـف عـن المـذكور فـي سـجلات وزارة الصـحة وسجلات النقابـة العامـة للعلاج الطبيعي تبين عدم وجود هذا الاسم حيث وجد انه مزور في ترخيص مزاولة المهنة.

«العلاج الطبيعي» تقدم بلاغا للنيابة العامة

وأشارت النقابـة العامـة للعلاج الطبيعي، إلى أنها تقدمت ببلاغ للنيابـة العامـة وبـلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكور والمركز الذي يعمل به .

وأهابت النقابـة العامـة للعلاج الطبيعـي، المـواطنين بعدم التعامـل مـع الـدخلاء والأدعيـاء والتأكـد مـن كارنيه مزاولة المهنة الصـادر مـن النقابة العامـة للعلاج الطبيعي والتراخيص المكانية، والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الواتساب رقم 01098887070.