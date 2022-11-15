ندوة توعية بالتغيرات المناخية بجامعة سوهاج: الآثار والأسباب

نظمت جامعة سوهاج اليوم ندوة توعوية بعنوان «تغير المناخ أسباب وآثار - إرشادات وتوجيهات»، وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والأنشطة التعريفية التي تنظمها كليات الجامعة المختلفة للتعريف بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام.

محاور الندوة

تضمنت مناقشة عدد من المحاور منها مفهوم تغير المناخ، وأسباب تغيره إلى جانب آثار تغير المناخ ودور مصر في الحد من تأثيرات تغير المناخ، ومناقشة المجالات التي يمكن لكل فرد في المجتمع أن يصنع فيها فارقاً للحد من تلك التغيرات والآثار الناجمة عنها، وعرض ما قدمته الدولة في قضية الحد من تأثيرات المناخ.

التوعية بالتغيرات المناخية

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم، أن الكلية نظمت عددا من الندوات للتوعية بالتغيرات المناخية في ضوء استضافة مصر لمؤتمر Cop27، مضيفاً أن الكلية نظمت ندوة أخرى حول «التغيرات المناخية»، بمدرسة الجامعة للتعليم والتدريب بالكلية، بحضور عاطف أحمد السيد مدير المدرسة، و أحمد محمد إمام وكيل المدرسة وعدد من الطلبة والطالبات، والتي أقيمت بمقر المدرسة بالكلية بالحويتي.

جدير بالذكر انه حاضر بالندوتين الدكتور محمد عبداللاه مدرس مناهج وطرق تدريس الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بجامعة سوهاج.