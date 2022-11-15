45 عيادة مسائية في مستشفيات الإسكندرية بدءا من السبت.. اعرف الأماكن

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية عن بدء تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة فى المستشفيات التابعة للمديرية بدءا من السبت المقبل 12 نوفمبر الجاري، تفعيلاً لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

افتتاح 45 عيادة تخصصية متميزة تعمل بالفترة المسائية

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب العلاجى إنه تم افتتاح 45 عيادة تخصصية متميزة تعمل بالفترة المسائية فى 14 مستشفى من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية حتى الآن، مشيرة إلى أن العيادات تعمل فى تخصصات دقيقة.

وأشارت وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية إلى أنه سيتم زيادة عدد العيادات وإدخال تخصصات دقيقة جديدة خلال الأيام القادمة، التي وتمثلت العيادات في الآتي:

عيادات مسائية في مستشفيات الإسكندرية

- مستشفى صدر المعمورة: «أشعة، علاج طبيعي، عيادة ما بعد الكوفيد».

- مستشفى صلاح العوضي: «اضرابات نفسية بعد الولادة، الحمل الحرج، التغذية العلاجية، الحساسية والمناعة للأطفال، التجميل النسائي، فحص ما قبل الزواج وراغبي الزواج».

- مستشفى الجمهورية: «أسنان، كلى، روماتيد ومناعة، إصابات ملاعب، جلدية».

- مستشفى أطفال الرمل: «جلدية، علاج طبيعي، طب طبیعی».

- مستشفى الحميات: «أورام الجهاز الهضمي، تغذية علاجية».

- مستشفى دار إسماعيل: «عيادة الحوامل، الحمل الحرج، امراض النساء، عيادات العقم».

- برج العرب: «علاج طبيعي، علاج الألم».

- أبو قير العام: «أسنان، علاج طبيعي، تجميل، أورام العظام».

- الأنفوشي للأطفال: «قلب أطفال، عيادة تغذية أطفال

- رأس التين: «عيادة تغذية، رسم عصب وعضلات، تجميل، ايكو القلب».

- مستشفى الرمد: «تجميل الجفون، تغذية علاجية»

- فوزي معاذ: «حساسية الصدر للأطفال»

- العامرية: «تشوهات العظام والليزاروف، المفاصل الصناعية والمناظير، مناظير و عقم، صدر أطفال، حساسية الأطفال».

- جمال حمادة «جراحة الشرج وأمراض القولون، علاج العقم».