3 أماكن لتقديم خدمة التطبيب عن بعد في مستشفيات الإسكندرية 

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن خدمة التطبيب عن بعد Telemedicine تعد من أحدث الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى وجودها في 3 أماكن بالإسكندرية، كبداية لتلك التجربة الجديدة.

مميزات التطبيب عن بُعد

وأضافت «طهيو» في بيان مساء اليوم، أنه يوجد 3 أجهزة بمحافظة الإسكندرية لمناظرة الحالات عن بعد في مستشفيات الإسكندرية وهم: «مستشفيات صدر المعمورة والعجمي النموذجي وشرق المدينة».

وأوضحت وكيل صحة الإسكندرية، أن قيمة تلك الخدمة في إمكانية مناظرة الحالات وعمل استشارات من أساتذة الجامعات في جميع أنحاء الجمهورية والتنسيق لتحويل الحالات إلى المكان المناسب.

أسباب نشأة التطبيب عن بُعد

جدير بالذكر أن تجربة «التطبيب عن بُعد» بدأت تجربتها في أعقاب جائحة كورونا، الأمر الذي أثبت نجاحها وفقًا لوصف الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واستطاعت إتاحة الخدمة لجميع المرضى في جميع الأماكن وتيسير حصولهم عليها بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تغطية صحية شاملة وتحقيق العدل والمساواة.