تدريب مديري مستشفيات الإسكندرية على أفضل سبل استغلال الإمكانات المالية

دشنت وزارة الصحة والسكان، برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة 30 من مديري المستشفيات والإدارات الصحية بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأقيم التدريب بمستشفى شرق المدينة ضمن الأسبوع الأول من بين 4 أسابيع.

هدف تدريب مديري مستشفيات الإسكندرية

ويهدف التدريب إلى تطوير كفاءة مدير المستشفى بشكل خاص أو الإدارة بشكل عام، ومنحه القدرة على استغلال إمكانات المستشفى البشرية والمالية والتجهيزية لتطوير الخدمة الطبية كي يكون قادراً على تنفيذ خطة المستشفى وتقديم أفضل الخدمات.

تفاصيل اليوم التدريبي

وافتتح اليوم الأول من البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإدارية والمالية لمديري المستشفيات والإدارات الصحية بمحافظة الإسكندرية بمستشفى شرق المدينة، الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، وألقى المحاضرة الأولى في البرنامج التدريبي تحت عنوان القيادة، ثم تلاه الدكتور محمد عامر، عضو المكتب الفني مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني بتنفيذ ورشة عمل بعنوان «Disc Analysis»، ثم ألقى الدكتور محمد ذكي السوداني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية محاضرة بعنوان «Management»، واختتم الدكتور سعيد شهاب الدين، نائب المدير التنفيذي لمجموعة المدينة، اليوم التدريبي محاضرة تحت عنوان «Statistical Analysis».

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة أربعة أيام على مدار أربعة أسابيع، ويجري تنظيمه في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.