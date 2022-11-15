«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الضرائب

استعرض خبير أسواق السيارات محمود خيري، تفاصيل شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الضرائب طبقًا لقرار مجلس الوزراء، فضلًا عن أهم التيسيرات الخاصة بهذا الأمر، وذلك خلال استضافته في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات والتفاصيل الذي ذكرها «خيري» خلال اللقاء في شكل سؤال وجواب:

ما هي الشروط المطلوبة لتنزيل السيارة إلى مصر؟

يحق ذلك في حالة وجود إقامة سارية في دولة أخرى حتى لو كان المواطن مزدوج الجنسية، ولكن بشرط الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ويحق للأبناء في سن 16 عاما أو الزوجة في إدخال سيارة واحدة فقط لكل منهم.

ما مميزات القرار الخاص بتيسير استيراد السيارات على المواطن؟

السماح للمواطن المالك الأول بإدخال سيارته إلى مصر أيًا كان نوعها وموديلها، فضلًا عن حصوله على خصم بحد أقصى 50% على سعر السيارة.

أما المالك الثاني يستطيع إدخال سيارته المستعملة من أول موديل 2019، علاوة على حصوله على خصم بحد اقصى 30% على سعر السيارة التي سيُقيم على أساسها الرسوم.

وبالنسبة للمبلغ الموضوع في حساب البنك الأهلي التابع لوزارة المالية يستورد بعد 5 سنوات حسب سعر الصرف وقتها.

ما دور المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل السيارات لهذا الملف؟

هدفها وضع جميع بيانات المواطن المصري الذي يريد تنزيل سيارته إلى مصر، بالإضافة إلى الحساب البنكي الخاص به والذي يحتوي على المبلغ، وذلك من تاريخ التحويل وليس من تاريخ صدور القانون.

ما الفترة المسموحة لتحويل المال وجلب السيارة؟

الفترة المسموحة لتحويل المال هي 4 أشهر فقط، لكن الفترة المسموحة لجلب السيارة هي سنة.

هل يمكن بيع السيارة بعد نزولها مصر؟

نعم، يمكن بيعها من ثاني يوم نزولها لمصر بدون أي قيود، إما عن طريق عمل توكيل لتصرف الآخرين أو عقد مسجل للبيع بكامل ونقل الملكية.

ويمكن شحن السيارة من أي دولة أخرى تعامل نفس المعاملة الجمركية المقامة في مصر أو يمكن شحن السيارة على نفس دولة المنشأ التي يعيش فيها المواطن المصري وشرائها ومن ثم تنزيلها مصر.

هل يمكن لمواطن مصري مقيم في إحدى دول الخليج استيراد سيارة من الدول الأوروبية؟

نعم، حيث إن الاستفادة من هذا القرار عينية، ويمكن لأي مواطن شحن سيارة أوروبية معفاة كاستيراد شخصي بشكل مباشر مع دفع ضريبة القيمة المضافة أو شحنها عن طريق إحدى دول الخليج.

ما السيارات المحظور استيرادها ؟

السيارات ذات المقود «الدريكسيون» على الجانب الأيمن بإنجلترا والدول الأوروبية، والسيارات المجهزة لاسلكيًا ولا يمكن فصلها بدون إلحاق ضرر بالسيارة.