القبض على ربة منزل تزعمت عصابة لسرقة السيارات النقل في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص بينهم سيدة في القاهرة، لسرقتهم سيارة نقل كرهًا، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من سائق بإحدى الجهات الحكومية، بأنه حال سيره بالسيارة نقل قيادته تابعة لجهة عمله بدائرة القسم، فوجئ بشخصان ملثمان يستقلان سيارة ميكروباص بإيقافه، وقيام أحدهما بإطلاق طلقة من سلاح ناري بحوزته، وإنزاله عنوة من السيارة قيادته وسرقتها ولاذا بالفرار.

تفاصيل سرقة السيارة النقل

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم سائق، له معلومات جنائية، مقيم في محافظة الجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق آخر وإحدى السيدات.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف رجال الشرطة المتهمين، وأمكن ضبط السائقين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعُثر بحوزتهما على طبنجة معدلة، مستخدمة في ارتكاب الواقعة، وطلقتان من ذات العيار، كما أمكن ضبط المتهمة الأخيرة حال استقلالها سيارة «ملك زوجها».

الاعتراف بواقعة السرقة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه اتفق مع المتهمان الآخران على التوجه للطريق الأوسطي بدائرة القسم، وقامت المتهمة الثالثة باستخدام السيارة قيادتها في تعطيل الضحية، وإيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق، وأثناء ذلك قام المتهمان المذكوران بتهديده باستخدام السلاح الناري المضبوط، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط السيارة بمكان إخفائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.