السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بترويج المخدرات في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بترويج المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

أمر إحالة المتهمين

وكشف أمر إحالة المتهمين بأنهم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «حشيش»، كما حاز المتهم الأول سلاحا أبيض «شفرة» دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

ضبط المتهمين واعترافهم

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بأنه وعلى إثر معلومة مفادها قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، انتقل حيث أيقن تواجدهم، وإثر أجرائه عملية شراء مواد مخدرة معهم قام بضبطهم وعثر معهم على أربعة وثلاثين قطعة للحشيش المخدر، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، ومع الأول على سلاح أبيض شفرة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهواتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض لاستخدامه في تجارتهم.