بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين «ميكروباص» و«ربع نقل» على طريق المحولات بمدخل مدينة بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من منار عفيفي، بكسر مضاعف بعظام الساق اليمنى واليسرى، وعائشة محمد زريعي، مصابة بكسر بالركبة اليسرى والذراع الأيمن، وصبحي رمضان، مصاب بشرخ بالفقرات الصدرية، وولاء مصطفى، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.