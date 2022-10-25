أستاذ علوم سياسية: قرار السيسي بالعفو عن زياد العليمي رسالة للمتربصين

إشادات واسعة من السياسيين والخبراء بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، القيادي بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، بقرار جمهوري رقم 510 لسنة 2022، وذلك ضمن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي.

فهمي: الدولة جادة في ملف العفو الرئاسي

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإفراج عن زياد العليمي قرار مهم يعكس أن الدولة والقيادة حريصة على التجاوب مع هذه الحالات، وهو ما يظهر بالعفو عن أكثر من 1000 حالة من السجناء، ما يعتبر مؤشرًا ودليلا على جدية الدولة في هذا الإطار.

أستاذ علوم سياسية: العفو عن «العليمي» رسالة أن الدولة قوية

وأضاف «فهمي» في حديثه مع «الوطن»، أن دلالات توقيات قرارات العفو الرئاسي هى نقل رسالة للمنصات المتربصة بالدولة المصرية وتهاجمها على طول الخط، وتنشر تقارير وأرقاما مغلوطة بشأن هذا الملف، وبالتالي الإفراج عن «العليمي» بهدف نقل رسالة أن الدولة قوية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن لجنة العفو الرئاسي تباشر دورها بصورة جيدة، ما يعكس التطور الحاصل في هذا الملف، ومن المقرر الإفراج عن أعداد أخرى قريبا.