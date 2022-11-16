حوادث اليوم: ضبط هارب من 55 سنة سجنا.. والقبض على سائق بتهمة طعن جاره

في غضون الساعات الماضية، تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية والكشف عن العديد من الحوادث والجرائم في جميع محافظات مصر، «الوطن» تعرض أبرز الوقائع والحوادث التي شهدتها جميع المحافظات في الـ 24 ساعة الماضية حسبما أعلنته وزارة الداخلية في بيانات رسمية.

ضبط هارب من 55 سنة سجنا

الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، كان مطلوباً لتنفيذ أحكام في 42 قضية «تبديد، وشيك، وضرب»، بإجمالي 55 سنة و6 أشهر سجنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط سائق طعن جاره في مدينة بدر

كما أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ضبط سائق «التوك توك» المتهم بالاعتداء على أحد الأشخاص مستخدما سلاحا أبيض بسبب مشاحنة بين الأطفال أدت إلى القتل في مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم، واعترف بالتهمة الموجهة له.

ضبط شخص يروج للعملات المزورة على «فيس بوك»

ونجحت أيضاً الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تنشر وتعرض عملات وطنية «مزورة»، وبعد تحديد مكانه قبضت أجهزة الأمن على أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

4 أشخاص سرقوا «توك توك» في بدر

فيما تبلغ لقسم شرطة بدر في مدينة أمن القاهرة من موظف أحد المدارس الكائنة بدائرة القسم عن سرقة «توك توك» من أمام المدرسة، وبيعه إلى سائق مقيم بالقليوبية، وبجمع المعلومات وإجراء التحقيقات من خلال التقنيات الفنية الحديثة تمكن رجال المباحث من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص منهم اثنان لهما معلومات جنائية، وباعوا التوك توك إلى شخص رابع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.