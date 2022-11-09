جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مسن توفى داخل شقته بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن متوفى داخل شقته بالهرم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن؟

انتداب الطب الشرعي

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة، استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه؟

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من الأهالي، بالعثور على جثة مسن متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن يدعى «محمد. ا. غ» في العقد الخامس من العمر.

ويجر رجال المباحث، مناقشات مكثفة مع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.