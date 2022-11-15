رئيس شركة جنرال إلكتريك بشمال أفريقيا: مصر نجحت في استضافة COP27 رغم التحديات العالمية (حوار)

استطاعت مصر رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم أجمع، أن تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، إذ نجحت في تنظيم القمة وسط حضور دولي هائل من رؤساء العالم، لتذكر الدول العظمى بمسؤوليتها تجاه القضايا المناخية الملحة التي تتفاقم بوتيرة متسارعة مع مرور الأيام وبضرورة توفير دعم مادي للدول النامية التي تحتاج للتكيف مع الخسائر التي تلحق بها إزاء أزمة المناخ التي يمر بها كوكب الأرض مثل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.

وعلى هامش قمة المناخ COP27، حاورت «الوطن» مي عبدالحليم، رئيس شركة جنرال إلكتريك بشمال إفريقيا، قائلة إنه من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ نتصدى لارتفاع درجات الحرارة، ونحد بها من آثار وأضرار التغيرات المناخية، وإلى نص الحوار..

- بداية.. ما هو تقييمك لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27؟

استضافة مصر لمؤتمر المناخ بمثابة توثيق لجهود الدولة ورؤيتها فيما يخص قضايا التغيرات المناخية والتي ترتكز بشكل رئيسي على استحداث حلول جدية عاجلة نتصدى من خلالها لارتفاع درجات الحرارة ونحد بها من الآثار والأضرار التي ستخلفها هذه المشكلة.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم أجمع، فقد حرصت مصر على إتمام المهمة بأكمل وجه حيث استكملت مهمتها في تذكير الدول العظمى بمسؤوليتها تجاه القضايا المناخية الملحة التي تتفاقم بوتيرة متسارعة مع مرور الأيام وبضرورة توفير دعم مادي للدول النامية التي تحتاج للتكيف مع الخسائر التي تلحق بها إزاء أزمة المناخ التي يمر بها كوكب الأرض مثل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.

- ما الحلول التي تنفذ حاليًا للمساعدة في حل مشكلة المناخ؟

نؤمن في جنرال إلكتريك بأن قضية تغير المناخ يجب أن تتصدر قائمة الأولويات التي يجب أن يعيرها العالم اهتماما أكبر، ونقوم نحن بدورنا باتخاذ إجراءات صارمة للمساعدة في الحد من آثار هذه التغيرات، إذ وضعنا أهدافا خاصة بنا لتقليل انبعاثات الكربون لعام 2020، وقد قمنا بتحقيقها قبل الموعد المنشود، ما ساهم في طرحنا لأهداف ومقترحات أعلى طموحا مثل الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

في جنرال إلكتريك نلعب دورا محوريا في التحول العالمي للطاقة، لا سيما بأن معداتنا تستخدم في توليد ثلث حاجة العالم من الكهرباء كما تزود 90% من مرافق النقل في العالم بتقنياتنا فإننا سنعمل على تحقيق مستقبل طاقة أنظف من خلال التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وابتكار تقنيات أقل ضرراً للمستقبل.

كما قمنا بالتعاون مع 9 شركات عالمية، بإطلاق تحالف الشركات للابتكار والتكنولوجيا نحو صافي الانبعاثات الصفري (CCITNZ)، بهدف مساعدة بلدان العالم على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقديم المشورة فيما يخص السياسات والمبادرات وتقديم حلول تقنية فعالة بأسعار منطقية والتعاون واجتذاب الشراكات مع جهات عدة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بأمن الطاقة.

- تمتلك مصر استراتيجية رقمية ذات أهداف لعام 2030 .. كيف تدعم ذلك؟

تعد التكنولوجيا الرقمية أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن أحد أهم الحلول المطروحة وأكثرها فاعلية، البدء بتخفيض انبعاثات الكربون في الوقت الحاضر والتجهيز لمستقبل مَلِيء بالابتكار والتقنيات المتقدمة التي ستكون المتمم لأهداف الحاضر.

وعلى سبيل المثال نحن نعمل الآن على تطوير حل برمجي لقياس الكربون وإدارته واستثماره ونرسم الطريق نحو الصفرية، كما قمنا بتصميم تطبيق سحابي ليكون نظاماً لتسجيل وجمع بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالية الدقة والإبلاغ عنها

- هل قمتم بتوقيع اي اتفاقيات على هامش COP27؟

نعم، لقد قمنا بإبرام اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لإطلاق خطة لدعم أجندات التغير المناخي وأمن الطاقة حيث سيتولى الطرفان مهمة استكشاف سبل توفير الدعم المشترك لجهود إزالة الكربون من القطاعات والأسواق المهمة باستخدام تقنيات التقاط وحجز ثنائي أكسيد الكربون، والهيدروجين الأخضر، وحلول تخزين الطاقة، وتزويد المناطق النائية بالكهرباء، وتطوير الشبكات الكهربائية عبر أحدث التقنيات.

بالإضافة إلى توقيعنا مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة «سيسبليت تكنولوجيز» لإزالة الكربون الصناعي من خليج السويس.