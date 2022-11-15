السكن المرن في مواجهة التغيرات المناخية.. ندوة لـ«الإنجيلية» بشرم الشيخ

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، لقاءً تحت عنوان «السكن المرن في مواجهة التغيرات المناخية»، وذلك بجناح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالمنطقة الخضراء في قمة COP27، بشرم الشيخ.

تصميم المبنى السكني بشكل يوجه التغيرات المناخية

ووفق بيان صادر عن الهيئة القبطية الإنجيلية، فإنه تم مناقشة أهمية أن يشمل المبني السكني منهجية التصميم المعماري البيو مناخي، كمسكن ملائم، ومواجهة العوامل المناخية، بفكر مباني مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة، ليحقق كافة المتطلبات والاحتياجات الإنسانية فيه.

دور الهيئة الإنجيلية في تحسين حياة المواطن

وتقوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات ومنظمة هابيتات والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، بدورا كبيرا في تحسين حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة وتمكينه بالأدوات اللازمة للتصدي لظاهرة تغير المناخ التي تهدد الحق في السكن اللائق وعناصره الأساسية بشتى الطرق، فالظواهر الجوية القصوى يمكن أن تدمر المنازل فتشرد الملايين من الناس.

جاء ذلك بحضور صفاء عشوي، مدير أول البرنامج لمنظمة هابيتات فور هيومانتي مصر، والمهندسة هدى إبراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وماجدة رمزي، مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، ونبيل عزت نائب مدير الخدمات التنموية المتخصصه بالصعيد.