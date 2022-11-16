«المرشدين السياحيين»: تنقية جداول النقابة تمهيدا لإجراء الانتخابات قريبا

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن أعمال تنقية جداول المرشدين السياحيين المقيدين بالنقابة ما زالت مستمرة إلى الآن، وذلك لحذف أسماء أعضاء النقابة الذين يعملون بالحكومة أو بوظائف مؤمَّن عليهم بها لا يزالوا يعملون بها إلى الآن، موضحا أن عملية تنقية الجداول تقوم بها النقابة ووزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

معاش المرشدين السياحيين

وأضاف عبدالوهاب، لـ«الوطن»، أنه فور الانتهاء من عملية تنقية الجداول سيتم الدعوى لإجراء إنتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لافتا إلى أنه وبعد معرفة الأعداد الصحيحة للمقيدين بالنقابة سيتم عمل دراسة اكتوارية لتحديد المعاش المستحق للمرشد السياحي بعد أن يبلغ السن القانونية للتقاعد أو حال إصابته بمرض عضال يمنع ممارسته للمهنة.

ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا

وأشار إلى أن ارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم وبخاصة إلى محافظات القاهرة والأقصر وأسوان أدى إلى تراجع نسب البطالة بين المرشدين السياحيين عما كانت عليه بداية العام الجارى، موضحا أنه فى الوقت الذى يعانى فيه مرشدو اللغة الروسية من البطالة نتيجة توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التى اندلعت فبراير الماضى، فهناك انتعاشة لمرشدى اللغة الإسبانية والألمانية والفرنسية والإنجليزية.

وأوضح أن هناك زيادة كبيرة فى نسب زيارات المناطق الأثرية والثقافية بمدن الصعيد السياحية، لافتا إلى وجود أزمة وحيدة تتمثل فى وجود حفرلإدخال الغاز بمدينة إدفو فى المنطقة الواقعة بين مرسى النيل ومعبد إدفو بأسوان ما يحول دون وصول السياح إلى المعبد بسهولة ،مطالبا المسئولين بتأجيل الحفر حتى فصل الصيف المقبل والتى تكون معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى الصعيد" ضعيفة" إلى حد ما .

وكان سمير عبدالوهاب نقيب المرشدين السياحيين قد أكد فى تصريح سابق لـ"الوطن" أن معدلات زيارات السياح الأجانب للمزارات الأثرية المصرية وصلت حاليا لأعلى معدل لها منذ عام 2010.