«المرشدين السياحيين»: نسب زيارة المناطق الأثرية لأعلى معدلاتها منذ 2010

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين إن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان والقاهرة بداية من الشهر الجاري جيدة جدا، لافتا إلى أن معدلات زيارات السياح الأجانب للمزارات الأثرية والثقافية بتلك المحافظات وصلت لأعلى معدلاتها منذ عام 2010 والذي حققت مصر خلاله أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين إليها.

زيادة أكشاك حجز التذاكر بالمعابد الأثرية

وأضاف لـ «الوطن»، أن كافة المزارات والمعابد والمتاحف الأثرية بالأقصر وأسوان والقاهرة تشهد نسب إقبال كبيرة من السياح الأجانب، مطالبا المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار بالعمل على زيادة الأكشاك المخصصة لحجز تذاكر دخول تلك المزارات، فضلا عن زيادة أعداد دورات المياه، وأيضا الجراجات الخاصة بالسيارات والأوتوبيسات التي تقل السياح.

عودة المرشدين السياحيين للعمل

وأشار إلى أن ارتفاع الحركة الوافدة على نمط السياحة الثقافية آثر بشكل إيجابي على المرشدين السياحيين حيث زاد الطلب عليهم مؤخرا من قبل شركات السياحة لمرافقة السياح خاصة المرشدين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والتي يتحدث بها غالبية السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان والقاهرة حاليا.

وتابع: «توافد أعداد كبيرة من السياح الإسبان في ظل عدم وجود أعداد كافية من مرشدي اللغة الإسبانية جعل بعض شركات السياحة تستعين بالمرشد السياحي لمرافقة فوجين في اليوم الواحد».

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، شركات السياحة المصرية بتنفيذ القانون ومنح المرشد السياحي الأجرة اليومية التي حددها القانون وهي 700 جنيه في اليوم خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا، لافتا إلى أن النقابة ستطالب وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة بزيادة الأجر اليومي للمرشدين السياحيين بما يتوافق مع الظروف المعيشية الحالية.

يشار إلى أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا معبد أبوسمبل بأسوان الجمعة الماضي بلغ نحو 10 آلاف سائح.