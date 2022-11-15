محافظ سوهاج يلتقي المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم: الديوان بيت للجميع

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، 153 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

طلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على عمل

واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى خاصة بالتضامن الاجتماعي، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما بين الحصول على أجهزة تعويضية، وكراسي متحركة، وطلبات أخرى متنوعة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أنه جرت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، كما وجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ومديرية الصحة، ومديرية القوى العاملة، لتلبية مطالبهم.

عقد اللقاء الجماهيري والاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين

وأكد محافظ سوهاج حرصه على عقد اللقاء الجماهيري والاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مشيرا إلى أن ديوان عام المحافظة هو بيت لكل السوهاجية، ومكاتب قيادات المحافظة مفتوحة أمام المواطنين، ووجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم من كل أسبوع لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.