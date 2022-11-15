محافظة سوهاج: الانتهاء من عمارات مشروع المدن الكبرى بنسبة 87%

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لعمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتوصيل المرافق العامة، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات.

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات والشركات المنفذة لهذه المشاريع، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والاتصالات، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة.

الانتهاء من الأعمال الإنشائية للعمارات

تم خلال الاجتماع استعراض نسب تنفيذ الأعمال التي وصلت إلى 87%، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للعمارات، وجار أعمال دهان الواجهات لجميع العمارات بنسبة 89%، ووصلت أعمال التشطيبات الداخلية إلى نسبة 81%، كما تمت أعمال شبكات الصرف والمياه الداخلية للموقع بنسبة 100%، وجار أعمال شبكات الصرف والمياه الخارجية للموقع بنسبة 15%، وفيما يخص أعمال شبكة الغاز بلغت نسبة التنفيذ 95%، وأعمال شبكة الكهرباء الداخلية بنسبة 42%، بينما وصلت نسبة أعمال الموقع العام إلى 23%، وجار أعمال التغذية الخارجية للأعمال الكهربائية بنسبة تنفيذ 40%.

إنهاء توصيل المرافق في أسرع وقت

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وإنهاء توصيل المرافق في أسرع وقت ممكن، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل نهاية العام الجاري.