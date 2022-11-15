توزيع طني لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وصول الدفعة السادسة من صكوك الإطعام إلى كفر الشيخ

جاء ذلك، بحضور العميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن الدفعة السادسة من صكوك الإطعام وصلت المحافظة، وتم توزيع 10 آلاف طن مجاناً على 10 آلاف أسرة، وجاري توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه، 12 طن على 12 ألف أسرة أولى بالرعاية يمراكز ومدن وقرى المحافظة.

تشكيل لجنة لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف المحافظ، أن هناك لجان تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام، والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.