رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يوجه بمتابعة سير العمل بالمعاهد المرشحة للجودة

وجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مسؤولي المتابعات الميدانية بأهمية متابعة سير العمل بالمعاهد المرشحة للجودة، وتقديم كل سُبل الدعم لها، ورصد كافة الإيجابيات والمعوقات التي تواجه معاهد الجودة للعمل علي حلها، وإعداد تقارير مفصلة حول كافة الاحتياجات اللازمة لهذه المعاهد.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس المنطقة بمديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المنطقة، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور مديري إدارات الامتحانات، والتنسيق، والتوجيه الفني، والتنسيق، والإدارة الهندسية.

مناقشة موقف المعاهد التي تحتاج للصيانات

وخلال الاجتماع ناقش رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية موقف المعاهد التي تحتاج لبعض الصيانات لإعادة العمل بها مجدداً بكامل رونقُها، وكذا بحث موقف المعاهد المنتظر تسليمها عقب أعمال الإحلال والتجديد وأعمال الترميم، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لها وذلك بالتنسيق مع مسئولي إدارات التخطيط، والإدارة الهندسية.

واطلع رئيس المنطقة، على ما رصدته تقارير قوافل المتابعات الميدانية المُعدة لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، من أجل الوقوف على الإيجابيات والمعوقات المرصودة للبحث والمناقشة، والعمل على حلها علي الفور.

وعقب البحث والاطلاع على تقارير المتابعات الميدانية التي أعدها الحضور لرصد سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة التي تمت زياراتها خلال الأسبوع الماضي، كلف رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بتوفير مُعلمين لسد العجز ببعض التخصصات وذلك بالتنسيق مع مدير التنسيق والموجه العام للمادة، كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الأولية لوضع الأسئلة مع مراعاة آخر التغيرات الطارئة على مواصفات الورقة الامتحانية لبعض المواد، علاوةً على مناقشة متابعة نواقص الكتب الدراسية، وكذا أعمال النظافة بالمعاهد، والتأكيد على الاهتمام بفقرات طابور الصباح والإذاعة المدرسية، ومتابعة نسب الحضور الطلابي، وحضور القوى العاملة بالمعهد، وتواجد الموجهين بالمعاهد من عدمه.