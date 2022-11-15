«مدبولي»: زيادة إنتاج مجمع الألومنيوم بنجع حمادي تسهم في خفض فاتورة الاستيراد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

رفع كفاءة مُجمع الألومنيوم بنجع حمادي

وأكد رئيس الوزراء أنه تم إجراء دراسة متكاملة بهدف رفع كفاءة مُجمع الألومنيوم بنجع حمادي لتطوير دورة العمل والتوسع في الإنتاج، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل أهمية هذا الصرح باعتباره الوحيد المتخصص في هذه الصناعة الاستراتيجية على أرض مصر، إذ تسهم زيادة الإنتاج في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وتخصيص جانب للتصدير.

ومن جانبه، عرض وزير قطاع الأعمال العام، أبرز نتائج الدراسة التي تمت من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، موضحا أن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تبلغ نحو 320 ألف طن سنويًا، وتمثل صادرات الشركة 60 -70% من حجم الإنتاج، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية.

إعادة تأهيل خطوط وخلايا الإنتاج

وأكد الوزير، أن مشروع تطوير مجمع نجع حمادي يتضمن إعادة تأهيل خطوط وخلايا الإنتاج القائمة ومنطقة الكهرباء، وإضافة طاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بمدينة سفاجا بطاقة إنتاجية نحو 300 ألف طن سنويا.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصًا جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في ضوء المؤشرات الناتجة عن دراسات الجدوى التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية العالمية.