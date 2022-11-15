مراسل قناة القاهرة الإخبارية بموسكو يوضح آخر مستجدات الوضع في كييف

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إنّ تقارير إعلامية روسية ذكرت وقوع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وقصف صاروخي طال معظم المدن الأوكرانية، وتوزّعت الضربات الصاروخية على مدينة خاركوف وجيتيمير، وأشارت بعض التقارير إلى توقف مترو مدينة خاركوف عن العمل، وانقطاع الكهرباء بشكلٍ كامل في مدينة كييف.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أنّ وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أي بيان توضح فيه ما يجري في الأراضي الأوكرانية من أنّ القوات الروسية هي من تستهدف، أو ما طبيعة الأهداف التي تستهدفها القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

وتابع: «وسائل الإعلام قالت إن ضربات صاروخية روسية تطال معظم المدن الأوكرانية، وخلال الساعات القليلة الماضية وزارة الدفاع الروسية تحدثت على لسان الناطق باسمها عن اعتقال نحو 140 مقاتلا أوكرانيا على محور بابلوفكا، هذه البلدة التي تم تحريرها يوم أمس من قبل القوات الروسية، وهي نقطة انطلاق للقوات الروسية لاستكمال عملها».