خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: إعادة انتخاب الرئيس الصيني مصلحة دولية

قال الدكتور أنور القاسم، الخبير الاقتصادي، إن الصين ركيزة أساسية للاقتصاد الدولي، وتعتبر ثان أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي ما يحدث بها من تقدم أو تراجع في نسب النمو أو التصدير يعتبر مشكلة كبرى تواجه العالم، مشيرًا إلى أن إعادة انتخاب الرئيس الصيني مصلحة دولية وداخلية، ولاقت إعجابًا وترحيبًا كبير من القيادة الأمريكية لأنها تمثل صمام أمان لها.

نشهد الآن عهد جديد من التعاون الاقتصادي والسياسي

وأضاف «القاسم»، خلال حواره مع الإعلامية رشا عماد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قمة العشرين من الممكن أن ترسي حجر الأساس للتعاون بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أو تخفف الحرب الاقتصادية المندلعة منذ بعض السنوات خاصة في عهد الرئيس الأمريكي الراحل دونالد ترامب، لافتًا إلى أننا نشهد الآن عهد جديد من التعاون الاقتصادي والسياسي.

الخلافات ستظل مستمرة بين أمريكا والصين بعد قمة العشرين

وتابع، أن الخلافات ستظل مستمرة بين أمريكا والصين بعد قمة العشرين، لأننا نتحدث عن صراع نشب بين دوليتين هما الأكبر اقتصاديًا على مستوى العالم منذ سنوات، كما أن الصين لديها طموح كبير لكي تكون الأولى في الاقتصاد عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك توقعات حول بلوغ الصين هذا المستوى في فترة بين 2025 حتى 2030 من ناحية حجم الإنتاج القومي، ذاكرًا أن حجم الإنتاج القومي للولايات المتحدة الآن يتجاوز 21 تريليون دولار أما الصين أصبحت تتراوح بين 16 إلى 18 تريليون، وبالتالي هي قريبة إلى حد ما إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.