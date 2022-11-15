مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا: فرنسا أكبر المطالبين بالتعاون مع منتدى شرق المتوسط

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مارسيليا، إن فرنسا أكبر الدول التي تطالب بالتعاون مع منتدى شرق المتوسط، وطالبت أن تكون عضوة فيه، ووافقت مصر وأصبحت بالفعل عضوة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لكن يبقى السؤال، هل فرنسا مستعدة بشركاتها أن تستثمر في مصر على وجه التحديد في المرحلة المقبلة؟ وذلك في محاولة لتعويض الغاز الروسي، مع العلم أن فرنسا أقل الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي، فهي استطاعت أن تملأ خزان الغاز الخاص بها بنسبة 100%، وصدرت بعض الغاز إلى ألمانيا، كما أن بها أربع محطات للغاز المسال، وأخرى خامسة في أحد المواني، وتدرك جيدا أهمية تواجدها في هذا المنتدى».

وتابع أن هناك أهمية لتواجد مصر في قيادة المنتدى، وهناك شركات فرنسية متواجدة في السوق المصرية، والسوق العالمية، و«يبقى السؤال الخاص بتنويع مصادر الغاز التي تحاول الدول الأوروبية الوصول إلى حل له، وهي مستعدة بالفعل، وعندها القرار الاقتصادي لا يرتبط بالقرار السياسي، كما وصفه المراقبون، فهل ستنجح في اتخاذ مثل هذه الخطوة وهو السؤال الذي يبقى مطروحا».