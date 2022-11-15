سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المحلية والأجنبية

في إطار مواصلة «الوطن» وحرصها الدائم على توفير كل ما يبحث عنه المتابعون والقراء، على مدار الساعة، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 15-11-2022

تباين بسيط شهده اليوم سعر صرف الريال السعودي الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، إذ بلغ سعره داخل البنك الأهلي اليوم نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية استقر السعر اليوم عند 6.46 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس 6.45 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- في حين استقر سعر الريال السعودي ببنك CIB اليوم، 6.47 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- بلغ في بنك مصر عند 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

- كما بلغ بالبنك المركزي 6.48 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.28 للشراء، و6.52 جنيه لعمليات البيع.

سعر صرف الريال السعودي فى البنوك العربية

استقر سعر العملة السعودية، اليوم، داخل البنك المصري الخليجي نحو 6.27 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، شهد سعر الريال أيضا استقرار اليوم حيث بلغ 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- في البنك العربي الأفريقي بلغ سعره اليوم الثلاثاء 15-11-2022 نحو 6.33 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.