محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مشروع تغطية ترعة المنصورية

في اطار خطه التطوير الجاري تنفيذها بالعديد من القطاعات بمحافظة الجيزة لرفع كفاءة المحاور المؤدية للمناطق الأثرية تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية ونسب تنفيذ أعمال تغطية ١.٥ كم من مسار ترعه المنصورية نطاق مركز أبو النمرس وذلك ضمن مشروع التغطية الممتد من حدوده مع الطريق الدائري وحتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطيةبشبرامنت .

وأكد محافظ الجيزة على أهمية محور المنصورية السياحية لكونه يضم مداخل للعديد من المواقع الأثرية الهامة ويشهد مرورا كثيفا للأفواج السياحية مشيرا أن المشروع يأتى ضمن أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وضمن إستعدادات الدولة لإفتتاح المتحف المصرى الكبير .

وخلال الجولة وجه اللواء أحمد راشد الشركه المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتسليمه وفقا للجدول الزمنى المحدد له و بالمواصفات اللازمة ليكون امتداد لممشى المنصورية السياحى.

و استمع المحافظ لطلبات عدد من المواطنين من أهالى المناطق السكنية المحيط بالمحور مؤكدا لهم بأن المحور سيشهد تطويرا حضاريا بمواصفات سياحية و موجها رئيس مركز ابو النمرس بسرعة تطوير رشاح ابوعوض واستكمال اعمال تغطيته ومنع تراكم المخلفات بمحيطه وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه شدد اللواء محمد الكيلانى على الشركة المنفذة بضرورة مراعاة ارتفاعات غرف التفتيش وأعمال التغطية لتسهيل اعمال التطوير المدرجة عقب انتهاء التغطية.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس مدينة ابوالنمرس ومديرى مديريات الاسكان والطرق بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعه الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.