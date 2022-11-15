حسين فهمي يفتتح معرض المخرج الإيطالي «بازوليني» بمهرجان القاهرة السينمائي

افتتح منذ قليل، معرض صور أعمال المخرج الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني، في إطار الاحتفال بمئويته، بحضور الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وأمير رمسيس مدير المهرجان، والمؤرخة السينمائية والمنسقة دومينيك لورا، وديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والفنان صبري فواز.

بازوليني واحد من أهم صناع السينما في العالم

وأكد الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، أن مهرجان القاهرة منذ انطلاقه يهتم بالسينما وصناعها، خاصة وأن بازوليني واحد من أهم صناعها، موضحا أن طلاب المعاهد السينمائية يهتمون بمثل هذه المعارض، ويحرصون على معرفة تاريخ صناع السينما الذين تركوا بصمات واضحة بها.

عرض مجموعة من الأفلام المرممة بالمهرجان

ويحتفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام بمئوية المخرج الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني، بعرض مجموعة من الأفلام المرممة له بالمهرجان بجانب المعرض، وهو من المخرجين الذين تركوا علامة في تاريخ السينما العالمية.

واهتمت الدورات السابقة من مهرجان القاهرة بفكرة الكلاسيكيات وعرض النسخ المرممة من الأفلام سواء المصرية أو للمكرمين أو لبعض الأسماء المهمة التي يمر تاريخ مميز على رحيلهم.