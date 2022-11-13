حسين فهمي: نجحنا في ترميم فيلمي «نائب في الأرياف» و«أغنية على الممر»

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ44، إنه عاش مع الفنان سمير صبري مرحلة فنية كبيرة، «كانت بينا علاقة فنية كبيرة، ودايما كنا على تواصل، لافتا إلى أن السينما المصرية مهمة، ومن حقها أن يكون لها مهرجانا، يقدمها بأفضل شكل ممكن، وأشرف برئاسة المهرجان في نسخته».

وأوضح الفنان حسين فهمي، خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أنه يحب السينما المصرية القديمة التى بدأت منذ زمن طويل «حبيت السينما من أيام الأبيض والأسود ومن هناك جاتلى فكرة ترميم الافلام المصرية القديمة، لنواكب العصر والتقدم»، لافتا إلى أنه اختار فيلم يوميات نائب في الأرياف لترميمه، وتوفى علي عبد الخالق المخرج الكبير، وقررت ترميم فيلم أغنية على الممر.

وأشار رئيس المهرجان، إلى أنه جرى الانتهاء من ترميم الفيلمين بجودة عالية، ونتوقع كل عام أن يتم ترميم أفلام من الأفلام القديمة وعرضها، موجها الشكر لوزرات الثقافة والداخلية والخارجية والشباب والرياضة وهيئتي تنشيط السياحة والهيئة العامة للاستعلامات.