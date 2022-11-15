حسين فهمي يستقبل وفدا إعلاميا أفريقيا في مهرجان القاهرة السينمائي

استقبل الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، اليوم، بدار الأوبرا المصرية، وفدًا من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة، خلال فعاليات المهرجان.

وكان الوفد، جاء لدار الأوبرا بناءً على دعوة تلقاها من المجلس الأعلى للإعلام، من أجل مشاهدة التظاهرة الفنية التي تقام على أرض مصر.

والتقط حسين فهمي، الصور التذكارية معهم، ومنحهم هدايا المهرجان، وسط تفاعل كبير من الوفد، والاحتفاء بالأفلام المعروضة والورش والجلسات النقاشية.

اليوم.. عرض فيلم جلال الدين لأول مرة في القاهرة السينمائي

وفي سياق متصل، يعرض اليوم فيلم «جلال الدين»، المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، لأول مرة عالميًا.

فيلم جلال الدين للمخرج المغربي حسن بنجلون، وإنتاج المغرب، وتدور أحداثه حول «جلال الدين» الذي يرفض تقبل وفاة زوجته ثم يقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد 20 سنة يصبح جلال الدين معلمًا صوفيا يعيش مع أتباعه.