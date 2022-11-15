حالة الطقس غدا في المحافظات: تراجع الحرارة وسقوط أمطار 40%

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلاً مع سقوط أمطار على العديد من المحافظات، وتكون الغيوم الجزئية وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المحافظات الشمالية والوجه البحري.

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أشار البيان إلى أن محافظة القاهرة تشهد طقسا معتدل الحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلاً مع تكون الغيوم الجزئية وانعدام فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات جنوب الوجه البحري تتعرض إلى تكون غيوم جزئية مع طقس مائل إلى البرودة.

وجاء طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بأنه معتدل نهارا مائل للبرودة ليلاً مع سقوط أمطار بنسبة تتراوح بين 30 و40 % على مدار اليوم ونشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم الجزئية.

سقوط أمطار غدا في المحافظات

ويسود طقس غائم جزئيا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلاً مع انعدام سقوط الأمطار على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتشهد محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا مع تكون الغيوم الجزئية وسقوط أمطار متوسطة على البحر الأحمر بنسبة 30%.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات غدا الأربعاء جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء العظمي 27 درجة مئوية الصغرى 19 درجة مئوية.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب سيناء 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.