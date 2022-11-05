حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. غيوم جزئية وبرودة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ توجد فرص لسقوط أمطار مرة أخرى على عدد من المحافظات مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة لاسيما محافظات السواحل الشمالية الغربية، كما تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أشار بيان الأرصاد، إلى تكون الشبورة المائية مع طقس غائم جزئيا بمحافظة القاهرة على أن يكون الطقس لطيفًا إلى مائل للبرودة.

وجاء طقس محافظات الوجه البحري في «الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية» لطيفا نهارا مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

وعن طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «بورسعيد، رفح» يكون لطيفا نهارا غائما جزئيا.

وعن أماكن طقس الأمطار غدا بالمحافظات جاءت على السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، العملين»، وذلك بنسبة 30%، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال.

فيما يكون طقس محافظات الصعيد «بني سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان» لطيفا إلى مائل للبرودة على أن يكون مشمسا مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة على عدد من المحافظات تترواح نسبتها من «30 إلى 40%» مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

استعدادات المحافظات قبل بداية موسم الشتاء

وشهدت المحافظات استعدادات قبل بداية موسم الشتاء وسقوط الأمطار إذ جرى اتخاذ العديد من الإجراءات من تطهير بالوعات الصرف وعمليات صيانة دورية لأعمدة الإنارة، وتنفيذ نموذج محاكاة لعمل العديد من معدات رفع تراكمات مياه الأمطار ويأتي ذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بمختلف المحافظات.