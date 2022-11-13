«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا في المحافظات: شبورة وأمطار تصل لـ40%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، قبل قليل حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تتكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح مع طقس غائم جزئيا وسقوط أمطار تتباين شدتها من محافظة إلى أخرى بين خفيفة إلى متوسطة، فيما تنعدم على محافظات الصعيد.

وحذرت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح نظراً لتكون الشبورة وتحسباً لوقوع الحوادث.

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضح بيان الأرصاد أن تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلاً مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا مع فرص لسقوط الأمطار بنسبة 20% على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد محافظات جنوب الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلاً مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا وانعدام فرص سقوط الأمطار.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أشارت التوقعات إلى طقس معتدل نهارا مائل البردة ليلاً مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا وسقوط أمطار تصل إلى 30: 40%.

حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية

وعن طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا مع تكون الشبورة المائية وسقوط أمطار بنسبة 40%.

ويكون الطقس في جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد معتدل إلي حار نهارا على أن يكون مائل البردة ليلاً وطقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وعن درجات الحرارة في القطاعات غدا سجلت العظمي في القاهرة والوجه البحري 25 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

وسجلت العظمى في السواحل الشمالية 24 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

وفي جنوب سيناء بلغت العظمى 30 درجة مئوية وسجلت الصغري 20 درجة مئوية.

وشمال الصعيد بلغت العظمى 27 درجة مئوية وسجلت الصغرى 13 درجة مئوية.

وجاءت العظمى في جنوب الصعيد 30 درجة مئوية وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية.