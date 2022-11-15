الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا الأربعاء: أمطار وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غداً الأربعاء بمختلف محافظات الجمهورية، ومدن القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد سعيد حيث يسود طقس غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار وغيوم طقس مدن القناة غداً

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس غائم جزئياً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مدن القناة، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ففي بورسعيد سعد من المتوقع أن تسجل العظمى 22 والصغرى 18، والسويس 25 العظمى، والصغرى 17، والإسماعيلية 25 العظمى، أما الصغرى 16درجة مئوية

حالة البحرين المتوسط والأحمر هادئة

ووفقا للبيان من المتوقع أن يسود طقس معتدل على البحر الأحمر وارتفاع الموج بين مترونصف إلى مترين وربع واتجاه الرياح شمالية غريب.

أما البحر الأبيض المتوسط، يشهد حالة معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

من جانبها أعلنت المحافظات المختلفة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أى تقلبات في الطقس، ونشر المعدات الخاصة بشفط المياه وسيارات النافورى في الميادين المختلفة بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.