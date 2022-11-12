التحالف الوطني يقدم تعويضات لضحايا حادث الدقهلية.. 50 ألف جنيه للمتوفى

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خالص العزاء لأسر وأهالي ضحايا ومصابين حادث انقلاب اتوبيس داخل ترعة في محافظة الدقهلية.

50 ألف جنيه للمتوفي

وأعرب التحالف الوطني، بكامل مؤسساته، عن عزمه تقديم تعويضات مالية لأسر المتوفين وللمصابين بواقع 50 ألف جنيه للمتوفى و25 ألفًا للمصاب، وتسيير قافلة طبية للمساعدة في حال الاحتياج الى ذلك.

حادث انقلاب اتوبيس داخل ترعة بالدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية، صباح اليوم السبت، حادث انقلاب أتوبيس في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي بمركز أجا؛ ما أسفر عن وقوع 6 حالات إصابة و19 حالة وفاة حتى الآن.