بالأرقام.. قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث عدد السكان 2022

في صباح اليوم الثلاثاء، وُلد الطفل رقم 8 مليارات على الأرض، ويبدو أن هذا الطفل سيكلف العالم كثيرا، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة لإطلاق تحذيرها من المصاعب التي تنتظر المناطق التي تواجه بالفعل ندرة في الموارد بسبب تغير المناخ.

وبينما استغرق الوصول من 7 إلى 8 مليارات 12 عاما، سيستغرق الوصول إلى 9 مليارات حوالي 15 عامًا، حتى عام 2037، ما يشير إلى تباطؤ معدل النمو الإجمالي للسكان، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وفي التقرير التالي يعرض «الوطن» الدول الـ10 الأكثر تعدادا للسكان على مستوى العالم وفق تقديرات 2022 التي أعلنتها الأمم المتحدة:

قارة آسيا الأكثر تعدادا للسكان

تضم قارة آسيا 61% من سكان العالم ما يعادل 4.7 مليار نسمة، ويعيش 17% في أفريقيا أي 1.3 مليار نسمة، و10% في أوروبا أي 750 مليون نسمة، و8% في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي أي 650 مليون نسمة، والـ4% المتبقية في أمريكا الشمالية وهم 370 مليون نسمة، وفي أوقيانوسيا يعيش 43 مليون نسمة.

الصين الأكثر اكتظاظا بالسكان

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى بقاء الصين على رأس دول الكوكب من حيث تعداد السكان، والذي بلغ نحو 1.44 مليار نسمة، ما يعادل 19% من سكان العالم، ويتوقع أن ينخفض نمو سكان الصين بنسبة 2.2% بحلول 2050.

2. الهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان

تأتي الهند في المرتبة الثانية، ليصل عدد سكانها إلى 1.39 مليار نسمة، ما يمثل 18% من السكان في العالم، ومع حلول 2027 يتوقع أن تتجاوز الهند الصين لتصبح أكبر بلدان العالم سكانا.

3. الولايات المتحدة في المركز الثالث عالميا من حيث عدد السكان

ووصل عدد سكان أمريكا إلى 332.5 مليون نسمة، أي ما يعادل 4.1% من سكان العالم.

4. إندونيسيا

تعتبر إندونيسيا الدول الجزرية الأكثر اكتظاظا بالسكان، إذ وصل عدد سكانها إلى 275 مليون نسمة، ما نسبته 3.4% من سكان العالم، وهي أكبر دولة بها عدد مسلمين بالعالم.

5. باكستان

وكان المركز الخامس من نصيب باكستان، التي وصل عدد سكانها إلى نحو 229.48 مليون نسمة، ما يمثل 2.8% من سكان العالم.

6. نيجيريا الدولة الإفريقية الأكثر تعدادا للسكان

تعتبر نيجيريا أكبر الدول الإفريقية اكتظاظا بالسكان، وأتت في المركز السادس عالميا، حيث بلغ إجمالي سكانها 216.7 مليون نسمة، ما يمثلون نحو 2.7% من سكان العالم.

7. البرازيل

وجاءت البرازيل في المركز السابع، حيث وصل تعدادها السكاني إلى 214.2 مليون نسمة، ما يعادل 2.67% من السكان في العالم.

8. بنجلاديش

تأتي بنجلاديش في المركز الثامن عالميا، والذي بلغ 167.88 مليون نسمة، بما يعادل 2% من البشر حول العالم.

9. روسيا ضمن الدول العشر الأكثر سكانا في العالم

ووصل تعداد روسيا من السكان إلى 145.8 مليون نسمة، ما يمثل 1.8% من السكان في العالم، ما جعلها في المرتبة التاسعة عالميا من حيث السكان.

10. المكسيك

وتأتي المكسيك في المرتبة العاشرة بين دول العالم من حيث عدد السكان، ليصل تعداد سكانها إلى 126 مليون نسمة، ما يعادل 1.5% من سكان العالم.