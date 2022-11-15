89 وفدا رسميا يشارك في أعمال قمة الفرانكوفونية بتونس

قال المنسق الإعلامي لقمة الفرانكوفونية محمد الطرابلسي، إن 89 وفدا رسميا ممثلين للدول والمنظمات الدولية، أكدت مشاركتها في القمة بجزيرة جربة، من بين هذه الوفود 31 رئيس دولة وحكومة، وعدد من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرانكوفونية، ووزراء آخرين وسفراء و7 أمناء عامين لمنظمات دولية وإقليمية، موضحا أن هذه الأعداد قابلة للتغيير.

جاهزية تونس للقمة

وأكد الطرابلسي -في تصريحات له اليوم، على هامش لقاء «وفد المقدمة» الذي يتكوّن من دبلوماسيين وأمنيين ممثلين لكل الوفود التي ستشارك في قمة جربة- أن تونس على أتم الجاهزية من الجانب الرسمي لاستقبال ضيوفها من رؤساء الدول والحكومات.

الموضوعات التي ستتناولها القمة

أشار إلى أن قمة رؤساء الدول والحكومات، ستتناول عدة موضوعات مهمة تمثل تحديات على مستوى الإنسانية وعلى مستوى الفضاء الفرانكفوني ومنها تشغيل الشباب والمرأة والرقمنة كوسيلة لتطوير التعاون الاقتصادي والاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الفرنكوفوني، مضيفا أن رؤساء الدول والحكومات سيقدمون رؤيتهم المستقبلية بشأن هذه القضايا.

ترأس تونس للقمة

ولفت إلى أن تونس التي ستترأس القمة خلال العامين المقبلتين بتسلمها الرئاسة من الجانب الأرميني، ستقدم رؤيتها للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني، مضيفا أن قمة جربة سيخرج عنها «إعلان جربة» وهو الإعلان النهائي لأعمال وفعاليات القمة، والذي سيتضمّن الرؤية المستقبلية للتعاون داخل الفضاء الفرنكوفوني إلى جانب مساهمة تونس والمنظمة الفرنكوفونية وبقية الدول الاعضاء والمنظمات في هذا الفضاء.