الجامعات تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية.. تعرف على الإجراءات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانتخابات الاتحادات الطلابية المقرر إجراؤها الفترة المقبلة، خلال الفصل الدراسي الأول وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» والالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، بجانب الالتزام بالقواعد المنظمة لعملها.

انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الإجراءات سيتم اتباعها خلال الانتخابات، وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن أبرز الخطوات التي سيتم التأكيد عليها الالتزام بقواعد اللائحة الطلابية والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة بجانب إجراءات كورونا وعدم تعارض الانتخابات مع مواعيد الامتحانات.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن انتخابات الاتحادات ستتم خلال الترم الأول، وأنها متاح لجميع التقدم لها والترشح بجانب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية أبرز الخطوات التي سيتم التشديد على تطبيقها.