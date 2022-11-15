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أحمد الخطيب

وزير الخارجية الإيطالي: ملتزمون بتعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة

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أ ش أ
09:36 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
الخارجية الإيطالية

الخارجية الإيطالية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم، التزام بلاده بتعزيز التعاون مع تونس في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة.

تونس شريك استراتيجي 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين تاجاني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وقال تاجاني -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن «تونس هي شريكنا الاستراتيجي في المتوسط».

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