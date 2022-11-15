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«لاتفيا» عن سقوط صواريخ روسية على بولندا: مستعدون للدفاع عن كل شبر في أراضي الناتو

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عمرو حسني
10:28 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
حلف الناتو

حلف الناتو

أعلنت لاتفيا دعمها لبولندا، عقب سقوط صاروخ روسي بين الحدود البولندية الأوكرانية، قبل قليل، بحسب قناة العربية السعودية.

تعليق من وزير دفاع لاتفيا

وذكر وزير دفاع لاتفيا، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يعلن تضامن بلاده مع بولندا، ويدين استهداف روسيا أراضي دولة من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في الوقت الذي دعت خلاله بولندا لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني.

وأشارت الخارجية الإستونية إلى أنها جاهزة للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، وسط عقوبات أوروبية على موسكو.

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