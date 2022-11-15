ارتفاع الصادرات الأمريكية لمصر بنسبة 38% في 9 أشهر

ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى مصر بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن صادرات أمريكا بلغت 5 مليارات و183 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 3 مليارات و753 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

تراجع صادرات مصر لأمريكا

وأظهرت البيانات أن صادرات مصر، في المقابل، تراجعت بنسبة 1.4%، حيث سجلت في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2 مليار و281 مليونا، مقارنة بـ 2 مليار و313 مليونا.

وأشار بيانات الإحصاء أن الميزان التجاري للولايات المتحدة مع مصر حقق فائضا لصالح الأولى بقيمة 2.9 مليار دولار.

وقالت البيانات إن إجمالي الصادرات المصرية إلى أمريكا في شهر يناير الماضي سجل 327.6 مليون دولار، مقارنة بـ241.9 مليون دولار، وبزيادة 85.7 مليون دولار عن شهر يناير من العام 2021، فيما سجلت صادرات شهر فبراير الماضي 223.7 مليون دولار، مقارنة بـ229 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

كما سجلت صادرات شهر مارس 218.8 مليون دولار، مقابل 220.1 مليون دولار لمارس 2021، وفي أبريل سجلت 281 مليون دولار، مقارنة بـ250.4 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، ثم تراجعت في مايو إلى 257.9 مليون دولار، وارتفعت في يونيو 269.9 مليون دولار.

الصادرات بين مصر وأمريكا

وحققت الصادرات في يوليو 273.6 مليون دولار، ثم في أغسطس 204.2 مليون دولار، وفي سبتمبر 225.2 مليون دولار.