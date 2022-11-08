أسعار القهوة تتراجع بسبب انخفاض الصادرات العالمية في أكتوبر

انخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، إلى أقل من 1.75 دولار للرطل، متجهة إلى أدنى مستوياتها في الأسبوع الأخير من أكتوبر.

أدت التعليقات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، إلى توقع التجار استمرار قوة الدولار وزيادة حدة الركود، ومع ذلك، فقد تفوق الريال البرازيلي على معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار هذا العام، وسعر البن مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقيمة الريال، مع كون البرازيل أكبر منتج للبن في العالم.

انخفاض مخزون أرابيكا الحاصل إلى أدنى مستوى

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات جديدة انخفاض مخزون أرابيكا الحاصل إلى أدنى مستوى جديد في 23 عامًا عند 384.795 كيسًا، في حين قالت منظمة القهوة الدولية إن صادرات البن العالمية من أكتوبر إلى سبتمبر انخفضت بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى 129 مليون كيس.

تاريخياً، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 170.57 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 155.91 سنت للرطل في غضون 12 شهرًا.

البرازيل تستحوذ على 40% من إجمالي المعروض في العالم

تعتبر قهوة أرابيكا المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وتمثل 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل التي تستحوذ على 40% من إجمالي المعروض في العالم، وتمثل قهوة روبستا - حبوب البن المشهورة في أوروبا - النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام التي تستحوذ على 15% من الإمداد العالمي، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.