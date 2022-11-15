إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد 

أصيب اثنين بينهم مساء اليوم في مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة بورسعيد الابتدائية بحي العرب، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وصول مصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول المصابين إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أحمد محمد إبراهيم السيد

وتبين أن المصابين أحمد.م 20 سنة، مصاب بجرح بالرقبة من الجانب الأيمن، ويوسف ممدوح أحمد محمد 19 سنة بجرح نافذ بالبطن، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم وعمل الأشعة اللازمة.

التحريات أثبتت المشاجرة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، إن مشاجرة بالأسلحة البيضاء تمت بين مجموعة من الشباب أمام مدرسة بورسعيد الابتدائية بحي العرب ونتج عنها إصابة إثنين منهم وجاري ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم فيها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.