كواليس مشاجرة الريف الأوروبي.. ضبط 17 شخصا اختلفوا على رئاسة الشاغلين لكمبوند

شهد الريف الأوروبي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو 58 اتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، مشاجرة عنيفة بين 17 شخصا افتعلوا مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات على رئاسة اتحاد الشاغلين لأحد الكومبوندات، وحُرر محضر بالواقعة وأحال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الواقعة.

بلاغ الواقعة

كانت الساعة تشير عقاربها إلى الواحدة ظهر أول أمس، إذ تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قوة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة بالريف الأوروبي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو 58 اتجاه القاهرة، دائرة القسم.

اختلفوا على رئاسة اتحاد الشاغلين

بالانتقال والفحص تم تحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم 17 شخصا على إثر خلافات بين الطرفين رئاسة اتحاد الشاغلين للكمبوند محل البلاغ، حيث إن الطرف الأول حضر بموجب قرار من جهاز مدينة سفنكس الجديدة عن تولى السادس رئاسة اتحاد الشاغلين، الأمر الذي رفضه الطرف الثاني وطلب اللجوء إلى المحاكم الإدارية للفصل في هذا الشأن، إلا أنه حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم وتقييد الثاني وإتلاف سيارة الرابع واتهم الطرف الثاني الطرف الأول بالبلطجة واحتجازهم بالغرف الإدارية للامن بمدخل البوابة .

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمون 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

الواقعة في القانون

من جهته يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي لـ«الوطن»، إن عقوبة حيازة السلاح الأبيض لا تقل عن شهر، بحيث تكون الحبس من 3 أشهر إلى سنة مع الغرامة، موضحا: «نلاحظ دائمًا أن القاضي يحكم بالحبس من شهر إلى سنة واحدة، وبعد الحوادث الأخيرة، فإن العقوبة يجب أن تكون السجن وليس الحبس، خصوصًا إذا كان جرى استعماله، والفرق بين السجن والحبس أن أقصى مدة للحبس 3 سنوات، لكن السجن من 3 سنوات حتى المؤبد».