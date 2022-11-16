الغربية تدعم مؤتمر المناخ بإجراءات تحافظ على البيئة.. منها حظر حرق قش الأرز

كانت محافظة الغربية من ضمن المحافظات السباقة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم مؤتمر المناخ COP27 الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ 2022 في دورته السابعة والعشرين، من خلال عدة إجراءات من شأنها تحافظ على البيئة وضمان نقاء الهواء والحد من التلوث.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الغربية دائما سباقة في تنفيذ المبادرات الرئاسية ودعمها، ومع إطار استعدادات مصر إلى عقد مؤتمر المناخ بحضور قادة العالم، كانت محافظة الغربية على قدر أهمية الحدث، وتم اتخاذ عدة إجراءات تهدف في المقام الأول لنشر الوعي البيئي والحد من مظاهر التلوث في المحافظة.

زراعة الأشجار

وأشار محافظ الغربية لـ«الوطن»، إلى أنه أصدر عدة إجراءات إلى رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية من شأنها الحفاظ على البيئة، ومنها زراعة الأشجار المثمرة وغيرها على جانبي الطرق والميادين والشوارع وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء من أجل خلق متنفس ورئة جديدة للمواطنين، كما تمت مخاطبة الأوقاف والكنيسة من أجل العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار وأهميتها في الحفاظ على البيئة.

عودام السيارات

وأضاف رحمي أن من ضمن حزمة الإجراءات أيضا مراجعة كل الاشتراطات البيئية والتراخيص لكل المصانع بمختلف أنواعها، وحظر حرق المخلفات الزراعية من قش الأرز والقمامة وإلقائها في الترع أو المصارف، والحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وعدم رش الشوارع بالمياه وغسيل السيارات في الشوارع، إلى جانب ضبط السيارات التي يصدر منها عوادم ودخان تخالف الاشتراطات البيئية.