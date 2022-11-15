قناة «الحياة» تستعرض أهم المعلومات عن مدينة شرم الشيخ (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو عن مدينة شرم الشيخ، التي تستضيف حاليا مؤتمر المناخ COP27.

واستعرض الفيديو، أهم المعلومات عن مدينة شرم الشيخ، وجاء في الفيديو: «شرم الشيخ هي مدينة سياحية تقع عند ملتقى خليج العقبة والسويس على ساحل البحر الأحمر».

وأشار الفيديو إلى أن مدينة شرم الشيخ تبلغ مساحتها 480 كيلومترا، وهي أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، وتعد مركزا للمؤتمرات الدولية، وأهمها قمة المناخ COP27 ومؤتمر الشباب.

وتتميز مدينة شرم الشيخ بالمناخ الجاف على مدار العام، والأجواء المعتدلة صيفا وشتاء؛ لذا يلجأ السياح للاستمتاع بشواطئها.