محافظ الوادي الجديد ينعى ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل

تقدم محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملّوط، بالأمس، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق «أبو منقار – غرب الموهوب»، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، الذي أسفر عن مصرع 14 شخصا، راحوا ضحية تصادم سيارة ميكروباص في سيارة أخرى أجرة.

عزاء ضحايا حادث الوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، إن إهالي المحافظة يقدمون خالص المواساة والتعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا إلى جوار ربهم، داعيا الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

تفاصيل حادث الوادي الجديد

جدير بالذكر، أنه كان قد تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من مستشفى الداخلة العام بوصول 14 جثة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص في سيارة نقل ثقيل بمنطقة الكيلو 130 بطريق «أبو منقار – غرب الموهوب».

وبالتحري تم التعرف على هوية الجثث الـ 14 شخصا والذين لقوا مصرعهم بحادث التصادم، وجاءت أسماء ضحايا الحادث كل من؛ حسيني السيد علي السيد من محافظة الشرقية، وسعيد محمد جبر محمود من محافظة القليوبية، ومحمد السيد سيد أحمد من محافظة القليوبية، وعبد الله سيد عبد الحسيب، من محافظة الوادي الجديد قرية القلمون، محمود أحمد محمد حميدة من محافظة الفيوم، ومحمد رضا علي محمد من محافظة كفر الشيخ، ومحمد صلاح سالم رجب من محافظة البحيرة، ومختار محمد قطب حسن من محافظة كفر الشيخ، ومحمود بهجت أحمد عبد الكريم من محافظة البحيرة، وعمار صلاح عبد المجيد عبد الجواد من محافظة البحيرة، ومحمد حسيب عبد الحميد الديب، من محافظة الغربية، وجمعة خميس عبد ربه عسكر من محافظة الإسكندرية، وشحاتة فؤاد خليل من محافظة المنيا، وسنيوس لويس خليل من محافظة المنيا.

وتم نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر، ورفع آثار الحادث.